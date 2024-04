Για πρώτη φορά διαιτητική ομάδα γυναικών σε παιχνίδι του καμπιονάτο

Όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Ομοσπονδία Διαιτησίας, στην αναμέτρηση μεταξύ Ίντερ και Τορίνο, για την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή, όλη η διαιτητική ομάδα θα αποτελείται μόνο από γυναίκες.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία της Serie A.

Διαιτητής θα είναι η Μαρία Σόλε Φεριέρι Καπούτι και θα έχει για βοηθούς της τις Φραντσέσκα Ντι Μόντε και Τιτσιάνα Τρασιάτι.

Το 2022, η Φεριέρι Καπούτι έγινε η πρώτη που σφύριξε σε παιχνίδι της μεγάλης κατηγορίας των ανδρών, καθώς διηύθυνε τον αγώνα ανάμεσα στη Σασουόλο και στη Σαλερνιτάνα.

