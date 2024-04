Μακάμπι: Έντονη ανησυχία για Μπόλντγουιν για το Game 3

Η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μακάμπι βρίσκεται στο 1-1 και μεταφέρεται στο Βελιγράδι και όλη η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει πέσει πάνω από τον Ουέιντ Μπόλντγουιν. Ο τραυματισμός του στο Game 1 κόντρα στους “πράσινους” τον άφησε εκτός της χθεσινής αναμέτρησης και δεν αποκλείεται να χάσει και την επόμενη “μάχη”.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Άρελ Γκίνσμπερ, ο Όντεντ Κάτας και οι συνεργάτες του δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την κατάσταση του παίκτη ο οποίος συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις στο αριστερά του πόδι και υπάρχει φόβος πως δε θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Game 3. Την ίδια στιγμή ο ίδιος ο παίκτης θέλει να πάρει μέρος στον αγώνα αλλά στη Μακάμπι φοβούνται περίπτωση υποτροπής.

