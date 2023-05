Τσιτσιπάς: «Κλειδί της επιτυχίας ο κόσμος» (vid)

Αρχικά ρωτήθηκε ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας του αυτή την εβδομάδα. «Μια λέξη, ο κόσμος», απάντησε ο 24χρονος τενίστας και εξήγησε. «Μου δίνουν μια αίσθηση σκοπού και αποστολής όταν είμαι εδώ. Δεν θα κρύψω ότι αυτές οι night sessions στη Ρώμη έχουν γίνει πολύ διασκεδαστικές».

Μίλησε και για την ανέλπιστη τροπή που πήγε να πάρει ο αγώνας με τον Τσόριτς. «Είναι χώμα και τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Ήταν ένα σημείο καμπής, αλλά με τα καλά μου χτυπήματα στα κρίσιμα σημεία μπόρεσα να επιστρέψω και να σερβίρω εξαιρετικά στο τελευταίο γκέιμ, νιώθοντας την ενέργεια σε κάθε πόντο».

Αναφέρθηκε, τέλος, στον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον επόμενο αντίπαλό του. «Υπάρχουν match-ups που φέρνουν δράμα. Παίζει καλά, αλλά κι εγώ νιώθω καλά είτε είναι μέρα, είτε βράδυ. Ελπίζω να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό εναντίον του. Παίζει καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Καλή προετοιμασία και φύγαμε».

"One word: The Crowd" 🤔🤣@steftsitsipas on how he's had such a successful week so far! #IBI23 pic.twitter.com/g88hqma775