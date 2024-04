Κριτική ΑΕΚ: Σε τέτοια ματς δεν φθάνει ένα καλό ημίχρονο!

To SDNA αξιολογεί την ατομική επίδοση των παικτών της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Αθανασιάδης 6

Πολύ καλό α' μέρος από τον διεθνή πορτιέρε. Στο 1-0 του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά στο διάστημα 37'-39' έχει δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Εξίσου σημαντικός και στο β' με σπουδαία επέμβαση στο 67' στην προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Στο τέλος, όμως, τον πλήγωσε η άμυνα. Λόγω του σκορ δεν μπορεί να πάρει μεγαλύτερο βαθμό.

Ρότα 6

Με up and down η εικόνα του διεθνούς μπακ στο α' μέρος. Είχε αρκετά λάθη στα μετόπισθεν. Αρκετή δουλειά στο β' μέρος στο αμυντικό κυρίως κομμάτι. Αντικαταστάθηκε στο 78' από τον Τσούμπερ.

Βίντα 6

Απών στην φάση του 1-0 του ΠΑΟΚ, αλλά και σε δύο περιπτώσεις μετά το 35'. Σε γενικές γραμμές ένα μέτριο πρώτο 45λεπτο. Στο β' είχε αρκετή δουλειά ειδικά στις πολλές στατικές φάσεις του ΠΑΟΚ, για να έρθει στο 75' στην μοναδική τελική της ΑΕΚ μέχρι εκείνο το σημείο να κάνει το 1-2 για την ΑΕΚ. Εν συνεχεία τον πήρε και αυτόν το ρυάκι...

Κάλενς 5

Στην φάση του 1-0 του ΠΑΟΚ τον εκθέτει ο Σιμάνσκι που δεν πάει στην μπάλα. Εν συνεχεία έχει κάποια λάθη. Και αυτός έκανε μέτριο 45λεπτο. Στο β' είχε αρκετή δουλειά με τις πολλές στατικές φάσεις του ΠΑΟΚ, ενώ σίγουρα φέρει ευθύνη στην φάση του 2-2. Μέτριο βράδυ για τον Περουβιανό.

Χατζισαφί 7

Ίσως ο καλύτερος από την τετράδα της άμυνας στο πρώτο 45λεπτο με συμμετοχή και στο δημιουργικό κομμάτι. Άλλωστε, ήταν μέσα στο 1-1 του Πινέδα. Εξίσου καλός και στο β'. Πιστώνεται ασίστ στο 1-2 του Βίντα. Καλό και γεμάτο ματς από τον Ιρανό.

Σιμάνσκι 6

Φέρει σημαντική ευθύνη στο 1-0 του ΠΑΟΚ, αφού δεν πάει καθόλου στην μπάλα. Σιγά-σιγά βελτίωνε την εικόνα του στο πρώτο 45λεπτο και έκανε πολλή δουλειά. Στο β' η απόδοση του κυμάνθηκε σε πολύ μέτρια στάνταρ. Δεν βοήθησε σε σημεία, όπου έπρεπε να κρατήσει μπάλα και να αποσυμπιέσει την ΑΕΚ. Γενικώς πολύ μέτριο βράδυ για τον Πολωνό.

Γιόνσον 6

Γεμάτο πρώτο 45λεπτο από τον Δανό με ενέργεια, ένταση και μία καλή ευκαιρία για να σκοράρει. Στο β' κυμάνθηκε σε μέτρια στάνταρ, δεν βοήθησε στην μεσαία γραμμή. Μέτριο βράδυ για τον Δανό.

Πινέδα 8

Ο κορυφαίος της ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο. Κάνει τρομερή ενέργεια στο 1-1, ενώ έχει και ακόμη μία καλή στιγμή για να σκοράρει. Στο β' έχει εγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ. Τον έχει κλείσει καλά ο Λουτσέσκου με αποτέλεσμα να μην φανεί ιδιαίτερα.

Ελίασον 7

Άλλο ένα άκρως παραγωγικό 45λεπτο από τον Σουηδό με δημιουργία και εκτέλεση. Στο β΄ ήταν εξαφανισμένος. Ο ΠΑΟΚ τον έκλεισε καλά με αποτέλεσμα στο 65' ο Αλμέιδα να τον αντικαταστήσει βάζοντας στην θέση του τον Άμραμπατ.

Αραούχο 6

Ο αρχηγός ήταν και πάλι εξαιρετικός. Έβγαλε ενέργεια, είχε πολλές ανακτήσεις, είχε μία-δύο προσπάθειες για να σκοράρει, ενώ είχε και δύο πολύ καλές μπαλιές. Στο β' δεν φάνηκε ιδιαίτερα, ενώ μετά 55' έδειξε και σημάδια κόπωσης με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο 65' από τον Γκατσίνοβιτς. Καλό σε γενικές γραμμές ματς από τον Σέρχιο.

Πόνσε 6

Στο α' μέρος δεν φάνηκε γιατί δεν τροφοδοτήθηκε. Έδωσε πάντως μάχες, έτρεξε, πρέσαρε. Στα ίδια επίπεδα και στο β' έδωσε την θέση του στο 78' στον Λιβάι Γκαρσία.

Γκατσίνοβιτς 6

Μπήκε στο 65' στην θέση του Αραούχο και έπαιξε πίσω απο τον Πόνσε. Δεν φάνηκε ιδιαίτερα.

Άμραμπατ 6

Αντικατέστησε στο 65' τον Ελίασον. Λίγα πράγματα από τον Μαροκινό.

Μπήκαν στο 78' και δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι Τσούμπερ και Γκαρσία.