Χάλεπ: «Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό; Θέλω να δικαστώ!» (vid)

Η Ρουμάνα τενίστρια, η οποία υποστηρίζει την αθωότητά της, ζητά επιτακτικά να επιστευστεί η δίκη της

«Έχω τεθεί σε προσωρινή αναστολή εδώ και 8 μήνες, παρόλο που έχω στείλει όλα τα στοιχεία μου σχετικά με τη μόλυνσή μου στην ITF, από τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν ζητώ κάποια ειδική μεταχείριση, θέλω απλά να μπορέσω να κριθώ από το δικαστήριο. Νιώθω ότι είναι τόσο άδικο. Πόσο καιρό θα κρατήσει όλο αυτό;» ανέφερε στη δημοσίευσή της η Χάλεπ.

Η κάτοχος 2 Grand Slams τίτλων είχε βρεθεί θετική σε έλεγχο ντόπινγκ που έγινε το περσινό καλοκαίρι στο US Open, αφού στον οργανισμό της βρέθηκε η ουσία Roxadustat.

Η Χάλεπ εξαρχής υποστήριξε την αθωότητά της, προσκομίζοντας λίγες εβδομάδες αργότερα στοιχεία, πως η απαγορευμένη ουσία βρισκόταν σε ένα από τα συμπληρώματα που χρησιμοποιούσε, χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.

I’ve been provisionally suspended for 8 months even though I’ve sent all the evidence regarding my contamination to the ITF last December. I don’t ask for any special treatment, but to be able to get judged by the Tribunal. I feel it is unfair. How long is it going to last? pic.twitter.com/ZwcMzXKnd0