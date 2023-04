Με Μασαρόβα στον τρίτο γύρο η Σάκκαρη (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που άφησε εκτός την Αράντσκα Ρους στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση, θα αναμετρηθεί με τη Ρεμπέκα Μασαρόβα, Νο.74 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η 23χρονη Ισπανίδα, η οποία μπήκε με wild card στο τουρνουά, έκανε την έκπληξη κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς (Νο.23), την οποία λύγισε με 6-1, 7-6(5) και πέρασε στις «32». Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει τέσσερα σετ πόιντ της Κροάτισσας στο δεύτερο σετ, ενώ επέστρεψε από το 2-5 στο τάι μπρέικ που ακολούθησε.

Η Μασαρόβα, που έχει γεννηθεί στη Βασιλεία από Ισπανίδα μητέρα και Σλοβάκο πατέρα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο career high της και στις αρχές της σεζόν έπαιξε στον πρώτο της WTA τελικό στο Όκλαντ, όπου ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 κέρδισε στα juniors τον τίτλο στο Roland Garros.ως Ελβετίδα και επέλεξε την ισπανική υπηκοότητα δύο χρόνια μετά.

Το ματς του Σαββάτου (29/4) θα είναι η πρώτη της συνάντηση με τη Μαρία.

Στον τρίτο γύρο πέρασε και η Γκοφ, που νίκησε με 6-4, 6-1 την Ιρένε Μπουρίγιο και θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα Κατσιαρέτο-Μπαντόσα. Η νεαρή Αμερικανίδα είναι πιθανή αντίπαλος της Μαρίας στη φάση των «16».

Big win for the wildcard 🙌



Rebeka Masarova defeats 20th seed Vekic 6-1, 7-6 after coming back from 2-5 down in the 2nd set



Faces Sakkari in Round 3 of the #MMOPEN pic.twitter.com/dHY0ybOnyW