Ούτε στη Μαδρίτη ο Ναδάλ! (vid)

Όπως ανέφερε σε βίντεο στα social media, ο τραυματισμός στον λαγονοψοΐτη που τον ταλαιπωρεί από την Αυστραλία είναι πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά εκτιμηθεί και δεν είναι ακόμα σε θέση να επιστρέψει στα γήπεδα.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα μια νέα θεραπεία για να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν, όμως ακόμα δεν γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό...

«Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό και δεν μπορώ να κάνω την απαραίτητη δουλειά για να μπορέσω να αγωνιστώ», ανέφερε ο κάτοχος 22 major τίτλων. «Έκανα προπονήσεις, όμως πριν λίγες μέρες αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο πορεία, να κάνουμε μια διαφορετική θεραπεία και να δούμε αν θα βελτιωθούν τα πράγματα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να δώσω χρονικό πλαίσιο, δεν το γνωρίζω».

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, ο Ναδάλ θα έμενε εκτός για 6-8 εβδομάδες, ωστόσο είμαστε στη 14η και είναι άγνωστη η ημερομηνία επιστροφής.

Το βέβαιο είναι πως ο μεγάλος στόχος είναι να αγωνιστεί στο αγαπημένο του Roland Garros (28/5), όπου υπερασπίζεται για άλλη μια φορά τον τίτλο.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t