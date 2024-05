Μούσα Ντιαμπί: «Δεν έχει τελειώσει με τον Ολυμπιακό…» (pic)

Με ανάρτησή του στα social media, ο Μούσα Ντιαμπί επισήμανε ότι η Άστον Βίλα δεν είναι ακόμη χαμένη στην σειρά με τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος ακραίος επιθετικός παρά το 4-2 του πρώτου αγώνα πιστεύει ότι η ημιτελική σειρά κόντρα στους «ερυθρολεύκους» δεν έχει ακόμη κριθεί.

Μάλιστα, ο Μούσα Ντιαμπί, δείχνει αποφασισμένος, με τον εξτρέμ των «βίλανς» να αναρτά στο Twitter του μία πανηγυρική φωτογραφία, από την στιγμή της ισοφάρισης σε 2-2.

Έγραψε, μάλιστα χαρακτηριστικά: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θα παλέψουμε στον επαναληπτικό, όλοι μαζί».

Δείτε την ανάρτησή του:

It's not over yet. We are going to fight in the second leg, all together 🟣🔵 #M19🌪️ pic.twitter.com/CqP3lWaFtR