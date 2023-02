Συνεπής η Σάκκαρη, έκλεισε θέση στην οκτάδα του Λινζ (vid)

Ανεβάζοντας ταχύτητα όταν χρειάστηκε, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7) επικράτησε με 6-4, 6-2 της 22χρονης Ρωσίδας (Νο.84) σε 96 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά του Upper Austria Ladies Linz (WTA 250). Εκεί θα βρει την Παρασκευή (10/2) τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Μάντισον Μπρενγκλ και την Ντόνα Βέκιτς.

Η Μαρία πέρασε δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ, όταν η Γκρατσέβα... έβρισκε όλες τις γραμμές και απειλούσε το ασταθές σερβίς της, όμως πάτησε γκάζι την κρίσιμη στιγμή και όλα έγιναν απλά στο δεύτερο.

Αρχικά, λοιπόν, η Σάκκαρη δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, ενώ ήρθε και η ίδια αντιμέτωπη με τρία μπρέικ πόιντ. Δεν κατάφερε να «σπάσει» την αντίπαλό της στο μαραθώνιο έβδομο γκέιμ, όπου είχε έξι χαμένα μπρέικ πόιντ (είχε προηγηθεί ένα και στο τρίτο γκέιμ), ωστόσο μετά από ένα love service game σημείωσε το μπρέικ με μηδέν και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το πρώτο σετ.

Πήρε, μάλιστα, γρήγορο προβάδισμα και στο δεύτερο σετ (1-0), οπότε ο δρόμος άνοιξε διάπλατα και δεν άργησε να έρθει και το δεύτερο μπρέικ (4-1). Παρότι χρειάστηκε να σώσει άλλα τρία μπρέικ της Ρωσίδας στο επόμενο γκέιμ, δεν έχασε τον προσανατολισμό της και καθάρισε τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στο 5-2. Κέρδισε εννιά από τα τελευταία 11 γκέιμ!

Παραμένει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά έχει επικίνδυνες αντιπάλους μπροστά της, ανεξάρτητα από το ranking. Ούτε το ματς κόντρα σε Μπρενγκλ ή Βέκιτς θα είναι εύκολο...

Στα προημιτελικά έχει περάσει και η Μαρκέτα Βοντρούσοβα από το κάτω μέρος του ταμπλό, η οποία περιμένει τη νικήτρια του αγώνα Γκάλφι-Λις.

