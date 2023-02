Δυνατό ξεκίνημα στην Αυστρία η Σάκκαρη (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7) επικράτησε της 31χρονης Ισπανίδας (Νο.79) με 6-1, 7-6(6) σε 1 ώρα και 40 λεπτά και θα βρει αύριο (7/2, 19.30-20.00) απέναντί της τη Ρωσίδα Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο.84), που λύγισε με 7-5, 7-5 την Άνα Μπλίνκοβα.

Η Μαρία ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα και έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ, παίρνοντας πέντε γκέιμ στη σειρά. Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, η Παρίθας ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστική, αν και δεν μπορούσε να «χτυπήσει» το σερβίς της Σάκκαρη.

Τελικά, μετά από ένα μαραθώνιο ενδέκατο γκέιμ η Μαρία πέτυχε το πολυπόθητο μπρέικ (6-5) και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την πρόκριση. Το πρώτο σερβίς της, όμως, «εξαφανίστηκε» την κρίσιμη στιγμή, με αποτέλεσμα να μείνει «ζωντανή» η Ισπανίδα και να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Παρίθας σημείωσε πρώτη το μίνι μπρέικ (0-2), αλλά η Μαρία πήρε τρεις πόντους στη σειρά και πέρασε μπροστά με 3-2. Η αντίπαλος της είχε την άμεση απάντηση (3-3), όμως η Σάκκαρη μπήκε ξανά στη θέση του οδηγού και είχε την ευκαιρία να καθαρίσει το ματς στο σερβίς της (5-4).

Ένα αψυχολόγητο drop shot έβαλε ξανά στο... κόλπο την Παρίθας, η οποία έσωσε και ένα ματς πόιντ στο 6-5, ωστόσο η Μαρία δεν έχασε τη δεύτερη ευκαιρία της στο 7-6, όταν είχε και τις μπάλες στα χέρια της.

Είναι επικεφαλής του ταμπλό, είναι το φαβορί για τον τίτλο, αλλά πρέπει να το δείξει και μέσα στο γήπεδο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το ντεμπούτο της στο Upper Austria Ladies Linz, όπου επρόκειτο να παίξει και το 2019, όμως αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού την τελευταία στιγμή. Τη θέση της πήρε τότε η Κόκο Γκοφ, που στη συνέχεια κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα της!

