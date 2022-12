Τελείωσε τη δουλειά για την Ελλάδα η Σάκκαρη (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3, 6-2 της 27χρονης Βουλγάρας (Νο.90) «γράφοντας» το 3-0 για την εθνική, που είναι πλέον η πρώτη νικήτρια του Group A στο Περθ. Κάθε ματς, όμως, μπορεί να έχει σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης, οπότε η αναμέτρηση του Μιχάλη Περβολαράκη με τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ και το μεικτό διπλό, που θα ακολουθήσουν, δεν είναι αδιάφορα.

Μεγαλύτερη σημασία, βέβαια, έχει η αναμέτρηση με το Βέλγιο το διήμερο 2-3 Ιανουαρίου, καθώς με νίκη η Ελλάδα θα περάσει στον τελικό του Περθ, όπου θα παίξει με μια εκ των Γαλλία, Κροατία, Αργεντινή.

Θυμίζουμε ότι τον δρόμο για την επικράτηση σε βάρος της Βουλγαρίας άνοιξαν χθες με τις νίκες τους οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ (2-1 την Ισαμπέλα Σινίκοβα) και Στέφανος Τσιτσιπάς (2-1 τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ). Η Μαρία, πάντως, ήταν η πρώτη που κέρδισε χωρίς απώλεια σετ!

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν ήταν και πολύ εύκολα στο ξεκίνημα του αγώνα με την Τόμοβα, καθώς η Βουλγάρα ήταν αυτή που πέτυχε το πρώτο μπρέικ του αγώνα (1-2). Η Μαρία, ωστόσο, είχε την άμεση απάντηση (2-2) και όταν βρήκε τον ρυθμό της από τη βασική γραμμή, έγινε και το «αφεντικό» της αναμέτρησης. Σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ στο 4-3 (αφού πρώτα έσβησε μια ευκαιρία της αντιπάλου της) και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 1-0, κερδίζοντας οκτώ από τους εννέα τελευταίους πόντους του σετ.

Όπως και η Σινίκοβα χθες, η Τόμοβα αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι και δεν ήταν όσο ανταγωνιστική θα ήθελε στο δεύτερο σετ. Η Σάκκαρη πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο πρώτο γκέιμ και με το δεύτερο στο έβδομο (5-2), έφτασε πανηγυρικά στη νίκη μετά από 1 ώρα και 27 λεπτά. Ήταν το πρώτο της ματς για τη νέα σεζόν.

Να δούμε τώρα αν αργότερα ενώσει τις δυνάμεις με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο μεικτό διπλό!

Starting the season with a win 😀 Team Greece's @mariasakkari defeats Tomova 6-3 6-2 at the #UnitedCup pic.twitter.com/BiQ3uIxkuh

On the attack 💪@mariasakkari is looking good for Team Greece #UnitedCup pic.twitter.com/EEhAiU5xwV