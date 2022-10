Τεράστια πρόκριση της Σάκκαρη στο WTA Finals! (vids)

Η 27χρονη τενίστρια (Νο.6) επικράτησε της 25χρονης Ρωσίδας (Νο.12) με 6-1, 5-7, 6-4 σε 2 ώρες και 35 λεπτά και θα μονομαχήσει τα ξημερώματα της Κυριακής (03.00) με την Τσέχα Μαρί Μπούζκοβα (Νο.38) για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, ήρθε πίσω από τηn Kουντερμέτοβα στο Race σε αυτό το τουρνουά, όμως «χτύπησε» την τελευταία στιγμή και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Finals για δεύτερη διαδοχική χρονιά, μετά το επιτυχημένο περσινό της ντεμπούτο, όπου ήταν και ημιφιναλίστ.

Παράλληλα, πήρε και μια σπουδαία πρόκριση για την ημιτελική φάση του Guadalajara Akron Open. Θα είναι ο 6ος ημιτελικός της σε ένα 1000άρι στο WTA Tour και ο τρίτος στη φετινή χρονιά, μετά από την Ντόχα και το Indian Wells.

Παράλληλα εξασφάλισε και άνοδο τουλάχιστον δύο θέσεων, που σημαίνει πως θα επιστρέψει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμα και αν ηττηθεί στον ημιτελικό. Αν κατακτήσει τον τίτλο θα ανεβεί στο Νο.3 του κόσμου και θα ισοφαρίσει το career high της.

Η Μαρία ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα, πέρασε μπροστά με 5-0 και δεν υπήρξε επιστροφή της Κουντερμέτοβα, που κατάφερε να κρατήσει μόνο μια φορά το σερβίς της και τελικά να παραδοθεί με 6-1.

Ισορρόπησε, ωστόσο, το παιχνίδι στο δεύτερο σετ και πίεσε τη Μαρία στο 5-6, για να πετύχει το καθοριστικό μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Σάκκαρη, όμως, δεν έχασε την αυτοκυριαρχία της και έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα και στο τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 2-0. Παρά τις... απειλές της Ρωσίδας, που στο τέταρτο γκέιμ προηγήθηκε με 0-40 και είχε ένα μπρέικ πόιντ όταν η Μαρία σέρβιρε για τη νίκη στο 5-4, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια άντεξε μέχρι το τέλος και πήρε τη σημαντικότερη νίκη της για τη φετινή σεζόν.

Συνολικά, έσωσε 14 από τα 15 μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε!

Μπορεί το δεύτερο μισό της χρονιάς να μην ήταν ιδανικό για εκείνη, όμως κράτησε το καλύτερο για το τέλος και η πρόκριση στο WTA Finals του Τέξας, όπου μετέχουν οι οκτώ κορυφαίες παίκτριες της σεζόν (Σβιόντεκ, Ζαμπέρ, Πεγκούλα, Γκοφ, Γκαρσιά, Σαμπαλένκα, Κασάτκινα), αποτελεί τεράστια επιτυχία!

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί την άνοδο στο Νο.3 του κόσμου, όμως τώρα έχει όλα τα εφόδια να «πατήσει» στην επιτυχία της και να «λάμψει» τη νέα σεζόν!

Πριν από αυτό, βέβαια, έχει δύο ευκαιρίες σε Γουαδαλαχάρα και Τέξας για να τελειώσει ονειρεμένα τη σεζόν!

Στον άλλο ημιτελικό στο Μεξικό θα αναμετρηθούν Βικτόρια Αζαρένκα και Τζέσικα Πεγκούλα.

