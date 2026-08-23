Μπορούν να επανέλθουν 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο μετά την απόφαση του ΣτΕ; Καθηγητής εργατικού δικαίου εξηγεί

«Το ΣτΕ δεν θα μπορούσε να πάρει απόφαση, η οποία θα ανέτρεπε τον προϋπολογισμό», σημειώνει.

Ως αναμενόμενη χαρακτήρισε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο σε θέματα διοικητικής δικαιοσύνης στη χώρα μας απέρριψε το αίτημα εργαζομένων για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού (επίδομα αδείας και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα) στο Δημόσιο, ο ομότιμος καθηγητής Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Άγγελος Στεργίου.

Όπως αναφέρει στο ethnos.gr, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα μπορούσε να πάρει απόφαση, η οποία θα ανέτρεπε τον προϋπολογισμό, από τη στιγμή που η δημοσιονομική πολιτική της χώρας αποτελεί ξεκάθαρα ευθύνη της κυβέρνησης.

Παράλληλα, κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που η εν λόγω απόφαση εξεδόθη από την Ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου, η «πόρτα» της Δικαιοσύνης κλείνει για το συγκεκριμένο αίτημα, τουλάχιστον με τον τρόπο που αυτό κατατέθηκε. Σημειώνει, ωστόσο, ότι το θέμα έχει διάφορες πτυχές και ενδεχομένως θα μπορούσε να φτάσει ξανά στις αίθουσες των δικαστηρίων με διαφορετική διατύπωση και επίκεντρο.

«Να σηκώσουν το θέμα τα κόμματα»

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΑΠΘ, μετά την απόρριψη του αιτήματος των εργαζομένων από την Ολομέλεια του Στε, πλέον η μόνη δυνατότητα για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, είναι να λάβει μία τέτοια απόφαση η κυβέρνηση και να γίνει νόμος του κράτους.

«Τόσο κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, αφού έχουμε μπροστά μας μία εκλογική μάχη, όσο και μετά από αυτήν με το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα το συγκεκριμένο θέμα από τα κόμματα. Το ζήτημα του ανεπαρκούς σήμερα εισοδήματος των εργαζομένων πρέπει να φύγει πλέον από το χώρο της Δικαιοσύνης και να έρθει σε αυτόν της Βουλής με συγκεκριμένες προτάσεις των κομμάτων. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να υποκαταστήσει την κυβέρνηση, αφού το ανώτατο δικαστήριο είναι πολύ προσεκτικό στις αποφάσεις του για δημοσιονομικά ζητήματα. Το δεδομένο είναι ότι επί της ουσίας έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι και αν δεν λάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τα κόμματα, το χάσμα θα διατηρηθεί», αναφέρει στο ethnos.gr ο κ. Στεργίου.

Ο ίδιος σημειώνει ακόμα ότι αυτήν τη στιγμή από το θέμα των χαμηλών μισθών των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ακρίβεια ασκούνται μεγάλες πιέσεις στα κόμματα. Στο πλαίσιο αυτό εκφράζει την εκτίμηση ότι τα τελευταία θα σηκώσουν ψηλά το ζήτημα της χορήγησης των δώρων και του επιδόματος αδείας στο Δημόσιο αλλά και γενικότερα αυτό των αποδοχών των εργαζομένων.

«Νομίζω ότι εν' όψει των εκλογών το θέμα θα σηκωθεί ψηλά από τα κόμματα, τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν για τον περιορισμό των υπερκερδών και για μία δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Εκτιμώ ότι το θέμα θα ανοίξει και στην ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο προεκλογικών παροχών της», αναφέρει ο κ. Στεργίου.

«Μικρές οι προσδοκίες για δικαστική δικαίωση των εργαζομένων»

Κατά τον ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, μπορεί το θέμα της επιστροφής του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο να έχει κι άλλες πτυχές και ενδεχομένως θα μπορούσε να επανέλθει στη Δικαιοσύνη με διαφορετική νομική μορφή, ωστόσο, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ είναι ξεκάθαρο ότι μειώνονται κατά πάρα πολύ οι προσδοκίες των εργαζομένων για δικαστική δικαίωση.

«Το θέμα μπορεί να έχει κι άλλες πτυχές, όμως, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, πώς μπορεί να ανοίξει ξανά η ''πόρτα'' της Δικαιοσύνης για δικαίωση των εργαζομένων σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ιδίως από τη στιγμή που την απορριπτική απόφαση έλαβε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα τα μηνύματα πλέον είναι δυσοίωνα για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο θέμα, όσον αφορά στη δικαστική οδό», τονίζει ο κ. Στεργίου.

Πηγή: ethnos.gr