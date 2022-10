«Φλέρταρε» με την αποβολή ο Τζόκοβιτς (vid)

Σε μια από τις... εκνευριστικές για εκείνον φάσεις όπου ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ήταν απροσπέλαστος, πέταξε τη ρακέτα στην εξέδρα, πιο πολύ για να κάνει πλάκα. Εκείνη, ευτυχώς για εκείνον και για όλους, προσγειώθηκε ανάμεσα στους θεατές και παιδιά έσπευσαν να την αρπάξουν, πριν αναγκαστούν να τη δώσουν πίσω στον Σέρβο.

Ο Νόλε δέχτηκε στη συνέχεια warning από τον διαιτητή και, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό!

Ο 35χρονος τενίστας πήρε τελικά την πρόκριση στον τελικό (όπου θα βρει τον Στέφανο Τσιτσιπά), μετά την απόσυρση του Μεντβέντεφ στο τέλος του δεύτερου σετ.

