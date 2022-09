Βασιλιάς της Νέας Υόρκης και Νο.1 στον κόσμο ο Αλκαράθ! (vids)

Το παιδί-θαύμα του παγκοσμίου τένις, ο φοβερός και τρομερός Κάρλος Αλκαράθ, λύγισε στον τελικό του US Open τον Κάσπερ Ρουντ και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Ασταμάτητος ο 19χρονος Ισπανός, πήρε τη νίκη με 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 σε βάρος του 23χρονου Νορβηγού σε 3 ώρες και 20 λεπτά και έγινε ο νεαρότερος Νο.1 στην ιστορία! Είναι η αρχή μιας νέας εποχής; Ο χρόνος θα δείξει, αλλά το βέβαιο είναι ότι ο Καρλίτος θα... αφήσει εποχή! Η Ισπανία θα «χάσει» σε λίγο καιρό τον θρυλικό Ράφα Ναδάλ, αλλά έχει βρει ήδη τον... νέο Ράφα Ναδάλ!

Έδωσε σκληρές μάχες στα τρία τελευταία του ματς, πέρασε πάνω από 13 ώρες στο court, αλλά... δεν καταλαβαίνει τίποτα! Ανέβασε ταχύτητα όταν χρειάστηκε και έφτασε στον πρώτο major τίτλο του μέσα σε αποθέωση από το κατάμεστο Arthur Ashe Stadium, που ήταν εμφανέστατα στο πλευρό του. Είναι και ο νεαρότερος νικητής του US Open μετά τον Πιτ Σάμπρας το 1990!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πιτσιρικάς ξεκίνησε τη σεζόν ως Νο.32 στον κόσμο (!), ωστόσο κέρδισε δύο Masters, δύο 500άρια και τώρα τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του, για να φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Όλα, πάντως, θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά αν ο Ρουντ εκμεταλλευόταν τα σετ πόιντ που είχε στο τρίτο σετ, αλλά ο Καρλίτος, εκτός των άλλων, είναι και πολύ δυνατός πνευματικά. Ο Νορβηγός έχασε και τον δεύτερο major τελικό της καριέρας του, έμεινε χωρίς νίκη σε βάρος τενίστα του Top 10 σε σλαμ, όμως θα είναι σε λίγες ώρες το νέο Νο.2 στον κόσμο. Όχι και άσχημα!

Ήταν νευρικοί και οι δύο στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο Αλκαράθ ήταν αυτός που σημείωσε το καθοριστικό (όπως αποδείχτηκε) μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ και «έγραψε» το 1-0.

Ο Ρουντ, όμως, μπήκε με ένταση στο δεύτερο σετ και εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ πόιντ του στο 2-3, βγάζοντας μια υπέροχη λόμπα όντας σε άμυνα. Απειλήθηκε με μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά βρήκε δύο μεγάλα σερβίς και έκλεισε τελικά το γκέιμ με ένα πολύ δύσκολο smash από τη βασική γραμμή!

Ο Αλκαράθ ξεκίνησε δυνατά το τρίτο σετ και πέτυχε το μπρέικ με το καλημέρα, ωστόσο έχασε μια ευκαιρία να περάσει μπροστά με 3-0 και στη συνέχεια φάνηκε να χάνει τη φρεσκάδα του. Ο Ρουντ έφερε το σετ στα ίσα (2-2) και έδειχνε να πατάει πολύ καλύτερα πλέον στα πόδια του και όταν ο Κάρλος είχε τις μπάλες στα χέρια στο 5-6, πίεσε για να αρπάξει το σετ. Είχε, μάλιστα, και δύο σετ πόιντ, αλλά ο Αλκαράθ έδειξε τρομερή ψυχραιμία, κράτησε το σερβίς του μέσα σε πανζουρλισμό (το έκλεισε με ένα απίθανο ράλι) και το σετ κρίθηκε σε τάι μπρέικ.

Ο Ρουντ ξεκίνησε με άσο, αλλά αυτός έμελλε να είναι και ο τελευταίος πόντος του, αφού ο ιπτάμενος Κάρλος καθάρισε το σετ με 7-1, κερδίζοντας μόλις το πρώτο του τάι μπρέικ στη φετινή διοργάνωση (1-4)!

Ήταν πια ολοφάνερο ότι ο Ρουντ πολύ δύσκολα θα έκανε την ανατροπή. Και, πράγματι, ο νεαρός τενίστας πέτυχε το μπρέικ στο έκτο γκέιμ και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια να κλείσει τον αγώνα και να γράψει (ξανά) ιστορία!

Το US Open είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων, έχει αναδείξει νέους πρωταθλητές, αλλά αυτή τη φορά μάλλον μιλάμε για έναν νικητή που... θα βαρεθεί να σηκώνει κούπες!

