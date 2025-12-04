Η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει από την Ακρόπολη τις Ολυμπιακές αξίες (vid)

Από το ανυπέρβλητο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής ταυτότητας και σημείο αναφοράς για κάθε πολιτισμό, αλλά και τον ελληνισμό, την Ακρόπολη των Αθηνών, η Ολυμπιακή Φλόγα στέλνει τα διαχρονικά μηνύματα της σε κάθε σημείο της ανθρωπότητας.

Στο τελείωμα της 8ης μέρας της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, o χρυσός Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος άναψε το βωμό στην Ακρόπολη. Είχε παραλάβει τη Φλόγα από τον επίσης Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Βασίλη Πολύμερο και την Ολυμπιονίκη της ιστιοπλοΐας Βιργινία Κραβαριώτη.

Νωρίτερα η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο να ανάβει το βωμό μπροστά το κτίριο της ΕΟΕ.

Η Λαμπαδηδρομία την 8η μέρα ξεκίνησε από την Λαμία και αφού πέρασε από Αράχωβα και Λιβαδειά, μπροστά σε πλήθος κόσμου που έγιναν κοινωνοί των Ολυμπιακών ιδεωδών, έφτασε στην Κηφισιά με τον Παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα να ανάβει το βωμό, σε μία πολύ όμορφη τελετή.

Η Λαμπαδηδρομία συνεχίστηκε στο Μαρούσι, το Περιστέρι και το Αιγάλεω πριν μπει στην Αθήνα και φτάσει ως την Ακρόπολη.