Κόβεντρι: «Εκπληκτικό το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο»

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, επαίνεσε (18/9) το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, λέγοντας ότι ήταν τόσο εντυπωσιακό που την έκανε να θέλει να γίνει αθλήτρια χειμερινών αγώνων.

Η Κόβεντρι, δύο φορές Ολυμπιονίκης κολύμβησης από τη Ζιμπάμπουε και η πρώτη γυναίκα που ηγείται της ΔΟΕ, περιηγήθηκε στο χωριό που βρίσκεται στην περιοχή Πόρτα Ρομάνα, το οποίο θα φιλοξενήσει περίπου 1.400 αθλητές κατά τη διάρκεια των Αγώνων.

«Τα δωμάτια είναι όμορφα, το γυμναστήριο, η τραπεζαρία. Όλα συνδυάζουν την ιστορία, τον πολιτισμό και το πάθος, για τα οποία είναι γνωστή η Ιταλία», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο/Κορτίνα του 2026.



Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανακαίνισης της περιοχής και θα μετατραπεί σε φοιτητική εστία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους το Μιλάνο και η πόλη Κορτίνα ντ'Αμπέτσο, ένα από τα πιο διάσημα χιονοδρομικά κέντρα της Ιταλίας, θα συνδιοργανώσουν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026.

«Πρέπει να είστε τόσο περήφανοι γιατί είναι πραγματικά ένας εκπληκτικός χώρος», δήλωσε η Κόβεντρι, ευχαριστώντας τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο και επαινώντας τα σχέδια μετατροπής του σε φοιτητική εστία.