Απόλυτη προσφορά* γνωριμίας που…καθηλώνει από τη Novibet!

Μετά την διακοπή για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων η δράση επιστρέφει δυναμικά στα κορυφαία Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ένα ακόμα Σαββατοκύριακο αναμένεται… καθηλωτικό.

Σε μια εβδομάδα που αναμένεται και η πρεμιέρα του Champions League η νέα τριπλή προσφορά* της Novibet μας υπενθυμίζει πως όλα είναι δυνατά.

Κορυφαία προσφορά από την Novibet με πλούσια δώρα*

Ένα πρόγραμμα γεμάτο με παιχνίδια που αναμένεται να κεντρίσουν τα βλέμματα, κρύβει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτυ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δύο ομάδες που σε άλλες εποχές και υπό άλλες συνθήκες πρωταγωνιστούσαν στον απόλυτο βαθμό και σχεδόν… τρομοκρατούσαν, πλέον μοιάζουν να βρίσκονται σε μία μπερδεμένη και δύσκολη κατάσταση. Το τοπικό ντέρμπι πάντα δίνει ευκαιρία στον νικητή να αναθαρρήσει και στον ηττημένο παραπάνω λόγους για να βυθιστεί περαιτέρω στην εσωστρέφεια. Ποιος θα είναι σε ποια θέση θα το μάθουμε την Κυριακή 14/09 στις 18:30.

Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας

Εκτός από την απόλυτη προσφορά* COMBO2510 η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.

Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.