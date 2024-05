Η Ρόμα απειλεί το αήττητο της Λεβερκούζεν, δεν τρομάζει την Αταλάντα το «Βελοντρόμ»

Αρνείται να χάσει φέτος η Λεβερκούζεν, αλλά στον πρώτο ημιτελικό του Γιουρόπα Λιγκ στη Ρώμη, δεν είναι απίθανο να γνωρίσει την πρώτη της ήττα. Στο άλλο ματς, η δυνατή Αταλάντα μπορεί να κάνει ακόμα μια εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στη Μαρσέιγ.

Μικρή η προϊστορία των συναντήσεων της Ρόμα με τη Λεβερκούζεν, στο 2-3-1 ο απολογισμός.

Η Ρόμα έφτασε στον ημιτελικό με δύο νίκες στον ιταλικό «εμφύλιο» κόντρα στη Μίλαν (1-0, 2-1). Στο πρωτάθλημα απέσπασε 2-2 στη Νάπολι στο 88’ και παραμένει στην πέμπτη θέση. Έχει μόνο δύο ήττες στα 16 πρόσφατα παιχνίδια της (9-5-2) και τα τέσσερα τελευταία ολοκληρώθηκαν με Over και γκολ – γκολ. Δυνατή εντός έδρας σε επίπεδο Γιουρόπα Λιγκ με απολογισμό 5-1-0. Μόνο σε έναν αγώνα της πέτυχε λιγότερα από δύο τέρματα κι η εστία της παραβιάστηκε συνολικά δύο φορές. Επιστρέφουν ο αμυντικός Σμόλινγκ και ο επιθετικός Λουκάκου, εκτός ο αμυντικός Τσέλικ. Η Λεβερκούζεν ξεπέρασε το εμπόδιο της Γουέστ Χαμ κερδίζοντας 2-0 στην έδρα της και στην Αγγλία απέσπασε 1-1 σε ματς που δεν ήταν καλή. Πρωταθλήτρια Γερμανίας εδώ και εβδομάδες, το Σάββατο ισοφάρισε 2-2 την Στουτγάρδη στο 96’ και διεύρυνε το τρομερό αήττητό της στη σεζόν στα 46 παιχνίδια με απολογισμό 38-8-0. Εκπληκτικό ότι στα πέντε πρόσφατα βρήκε δίχτυα μετά το 89’ και τα τρία τελευταία -ανεξαρτήτως διοργάνωσης- έμειναν στην ισοπαλία (όλα γκολ – γκολ). Στο 3-2-0 ο εκτός έδρας απολογισμός της στο Γιουρόπα Λιγκ. Επιστρέφουν οι μέσοι Χλόζεκ και Τζάκα. Εντυπωσιακή η Λεβερκούζεν αλλά στη Ρώμη τα πράγματα θα είναι ζόρικα. Προς την έδρα και με γκολ.

Η Μαρσέιγ προκρίθηκε στα πέναλτι κόντρα στην Μπενφίκα αφού έχασε 2-1 στην Πορτογαλία αλλά νίκησε 1-0 εντός έδρας. Στο πρωτάθλημα επιβλήθηκε 2-1 της Λανς βάζοντας τέλος σε σερί πέντε παιχνιδιών δίχως νίκη (0-2-3) και είναι έβδομη. Over, γκολ – γκολ τα πέντε στα έξι πρόσφατα ανεξαρτήτως διοργάνωσης, καθώς κράτησε το μηδέν μόλις σε 1/9. Αξιοποιεί την έδρα της στην Ευρώπη, έχει 5-1-0 με 5/6 Over 3,5. Απών ο Ζιγκό, αμφίβολοι Μπεμπά, Μουρίγιο (άπαντες αμυντικοί) και ο μέσος Ουναχί, επιστρέφουν οι αμυντικοί Σογκλό, Μερλέν. Η Αταλάντα προκάλεσε αίσθηση καθώς θριάμβευσε με 3-0 στην Λίβερπουλ και ήταν ανώδυνη η ήττα 1-0 στη ρεβάνς στο Μπέργκαμο. Για τη Σέριε Α επικράτησε 2-0 της Έμπολι και είναι έκτη με αγώνα λιγότερο. Πριν είχε συντρίψει 4-1 τη Φιορεντίνα εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Η ήττα από την Λίβερπουλ είναι η μοναδική στην Ευρώπη, όπου έχει ρεκόρ 6-3-1, με 4/5 Over εκτός. Λείπουν οι αμυντικοί Ίεν, Χολμ, Τολόι, Μπέικερ.

Η φορμαρισμένη Αταλάντα παίζει επιθετικά και η Μαρσέιγ έχει θέματα στην άμυνα. Είναι πολύ πιθανό να πάρουν αποτέλεσμα οι Ιταλοί σε ματς με μεγάλο σκορ.

155. ΜΑΡΣΕΪΓ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ Χ2&Ο 2,5 2,90

156. ΡΟΜΑ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1Χ&G 2,75