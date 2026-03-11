Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων στο Τόρουν

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα των τριών ημερών περιλαμβάνει απευθείας τελικούς στα άλματα και στη σφαιροβολία, σε αντίθεση με τα δρομικά αγωνίσματα, όπου ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των δύο ή τριών γύρων.
Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Παρασκευή 20/3
Πρωί
- 11:05 60 μ. 7αθλου
- 11:20 60 μ. (Α) πρ.
- 11.53 Μήκος 7αθλου
- 12.08 400 μ. (Γ) πρ.
- 12.39 Ύψος (Γ)
- 13.01 400 μ. (Α) πρ.
- 13.51 800 μ. (0Γ πρ.
- 13.57 Σφαιροβολία 7αθλου
- 14.26 800 μ. (Α) πρ.
Απόγευμα
- 19.10 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός
- 19.16 Ύψος 7αθλου
- 19.22 1.500 μ. (Γ) πρ.
- 19.54 1.500 μ. (Α) πρ.
- 20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός
- 20.42 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
- 21.16 60 μ. (Α) Ημιτελικός
- 21.44 400 μ. (Α) Ημιτελικός
- 22.22 60 μ. (Α) Τελικός
Σάββατο 21/3
Πρωί
- 11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο
- 11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ.
- 12.05 60 μ. (Γ) πρ.
- 12.10 Επί κοντώ 7αθλου
- 13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός
- 13.15 Ύψος (Α) Τελικός
- 13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
- 14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός
Απόγευμα
- 19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός
- 19.34 400 μ. (Α) Τελικός
- 19.52 1.000 μ. 7αθλου
- 20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός
- 20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός
- 20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός
- 20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός
- 21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός
- 21.40 400 μ. (Γ) Τελικός
- 22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός
- 22.20 60 μ. (Γ) Τελικός
Κυριακή 22/3
Πρωί
- 11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου
- 11.20 Μήκος (Γ) Τελικός
- 11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου
- 11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός
- 12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός
- 13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.
- 13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.
- 14.21 Σφαιροβολία πένταθλο
Απόγευμα
- 18.40 Μήκος 5αθλου
- 18.55 Επί κοντώ (Γ) Τελικός
- 19.38 1.500 μ. (Α) Τελικός
- 19.52 60 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
- 20.12 Μήκος (Α) Τελικός
- 20.22 1.500 μ. (Γ) Τελικός
- 20.38 800 μ. (Α) Τελικός
- 20.53 800 μ. (Γ) Τελικός
- 21.03 800 μ. 5αθλου
- 21.13 60 μ. εμπ. (Γ) Τελικός
- 21.26 4Χ400 μ. (Α) Τελικός
- 21.47 4Χ400 μ. (Γ) Τελικός