Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων στο Τόρουν

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου επιστρέφει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Τόρουν, 12 χρόνια μετά τη διοργάνωση στο Σόποτ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου στο ίδιο στάδιο όπου το 2021 έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των τριών ημερών περιλαμβάνει απευθείας τελικούς στα άλματα και στη σφαιροβολία, σε αντίθεση με τα δρομικά αγωνίσματα, όπου ακολουθείται κανονικά η διαδικασία των δύο ή τριών γύρων.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 20/3

Πρωί

11:05 60 μ. 7αθλου

11:20 60 μ. (Α) πρ.

11.53 Μήκος 7αθλου

12.08 400 μ. (Γ) πρ.

12.39 Ύψος (Γ)

13.01 400 μ. (Α) πρ.

13.51 800 μ. (0Γ πρ.

13.57 Σφαιροβολία 7αθλου

14.26 800 μ. (Α) πρ.

Απόγευμα

19.10 Σφαιροβολία (Γ) Τελικός

19.16 Ύψος 7αθλου

19.22 1.500 μ. (Γ) πρ.

19.54 1.500 μ. (Α) πρ.

20.35 Τριπλούν (Α) Τελικός

20.42 400 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.16 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.44 400 μ. (Α) Ημιτελικός

22.22 60 μ. (Α) Τελικός

Σάββατο 21/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. 7αθλο

11.20 60 μ. εμπ. (Α) πρ.

12.05 60 μ. (Γ) πρ.

12.10 Επί κοντώ 7αθλου

13.00 4Χ400 μ. μεικτή Τελικός

13.15 Ύψος (Α) Τελικός

13.22 800 μ. (Γ) Ημιτελικός

14.08 800 μ. (Α) Ημιτελικός

Απόγευμα

19.25 Επί κοντώ (Α) Τελικός

19.34 400 μ. (Α) Τελικός

19.52 1.000 μ. 7αθλου

20.04 3.000 μ. (Γ) Τελικός

20.22 3.000 μ. (Α) Τελικός

20.38 Τριπλούν (Γ) Τελικός

20.48 60 μ. (Α) Ημιτελικός

21.14 60 μ. (Γ) Ημιτελικός

21.40 400 μ. (Γ) Τελικός

22.02 60 μ. εμπ. (Α) Τελικός

22.20 60 μ. (Γ) Τελικός

Κυριακή 22/3

Πρωί

11.05 60 μ. εμπ. 5αθλου

11.20 Μήκος (Γ) Τελικός

11.43 Ύψος (Γ) 5αθλου

11.48 4Χ400 μ. (Α) Τελικός

12.30 Σφαιροβολία (Α) Τελικός

13.05 4Χ400 μ. (Γ) Πρ.

13.55 60 μ. εμπ. (Γ) Πρ.

14.21 Σφαιροβολία πένταθλο

Απόγευμα