Φουρλάνι: «Γίγαντας ο Τεντόγλου, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»

O νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής άλματος εις μήκος στην ιστορία, είχε μια ατάκα για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, ενώ αποκάλυψε μερικές όμορφες σκέψεις του, όπως ότι εμπνέεται από τους Πάουελ, Τζέικομπς και Λιούις, θαυμάζει Ντουπλάντις και σκέφτεται να κάνει 100μ. ή 60μ. στον Κλειστό Στίβο!

Ο Ματία Φουρλάνι έγραψε ιστορία στα 20 του, σε έναν αγώνα που ο Μίλτος Τεντόγλου εγκατέλειψε λόγω προβλήματος τραυματισμού.

«Χρόνια θυσίας απέδωσαν καρπούς, τα οφείλω όλα στη μαμά μου», είπε ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, ξεκινώντας τη συνέντευξη του στην «Gazzetta dell Sport».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στους αντιπάλους του: «Νίκησα τον Γκέιλ, ο οποίος κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Ντόχα με 8.69: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όπως με τον Τεντόγλου: είναι γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ».

Όταν ρωτήθηκε για τους άλλους παγκόσμιους πρωταθλητές που θαυμάζει, αλλά και τα πρότυπά του, τόνισε: «Τι να πω ότι ο Ντουπλάντις. Θα ανέφερα τον Κερ, βασιλιά του άλματος εις ύψος, και την Καμπουτζί, βασίλισσα των 100 μέτρων μετ' εμποδίων. Σχετικά με τα πρότυπά μου θα πω ένας για όλους: ο Μαρσέλ Τζέικομπς, ένας σπουδαίος πρωταθλητής. Μιλήσαμε μετά τον τελικό μου».

Και συνέχισε: «Σκέφτομαι 100 μέτρα ή 60 μέτρα σε κλειστό χώρο: Πρέπει να βρω την ευκαιρία. Επίσης τα 4x100 μέτρα. Μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου, θα χαιρόμουν να ενταχθώ στην ομάδα. Ο Καρλ Λιούις δεν έχασε ποτέ τίποτα. Θα ήθελα τη σωματική διάπλαση του Μάικ (Πάουελ) και την ελαφρότητα του Καρλ (Λιούις).

Ρεκόρ; Αφήστε με να μεγαλώσω σιγά σιγά. Δεν είναι αδύνατα, θα δώσω στον εαυτό μου έξι χρόνια για να τα πλησιάσω. Τώρα, ένας ρεαλιστικός στόχος είναι τα 8,60 μ. Εν τω μεταξύ, είμαι περήφανος που ολοκληρώνω το 2025 στην κορυφή της κατάταξης. Αν ο Λιούις ήταν ο «Γιος του Άνεμου», εγώ είμαι ο Σπάιντερμαν».