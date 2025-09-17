Στην κορυφή του κόσμου ο Φουρλάνι στο μήκος με άλμα στα 8,39 μ. (vid)

Ο 20χρονος Ιταλός έκανε άλμα στα 8,39 μ. στην 5η προσπάθειά του, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο και σφράγισε ένα ιστορικό double, αφού φέτος είχε πάρει και το χρυσό στο Παγκόσμιο Κλειστού.
Ο Φουρλάνι άφησε δεύτερο τον Τζαμαϊκανό Τατζάι Γκέιλ (8,34 μ.) και τρίτο τον Κινέζο Γιουχάο Σι (8,33 μ.), ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Σίμον Εχάμερ (8,30 μ.) και Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (8,19 μ.).
Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρότι έδωσε μάχη για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, δεν μπόρεσε να βρει μεγάλο άλμα λόγω τραυματισμού και κατετάγη 11ος.