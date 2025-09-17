Στην κορυφή του κόσμου ο Φουρλάνι στο μήκος με άλμα στα 8,39 μ. (vid)

Ο Ματία Φουρλάνι πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση της καριέρας του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο 20χρονος Ιταλός έκανε άλμα στα 8,39 μ. στην 5η προσπάθειά του, επίδοση που του χάρισε τον τίτλο και σφράγισε ένα ιστορικό double, αφού φέτος είχε πάρει και το χρυσό στο Παγκόσμιο Κλειστού.

Ο Φουρλάνι άφησε δεύτερο τον Τζαμαϊκανό Τατζάι Γκέιλ (8,34 μ.) και τρίτο τον Κινέζο Γιουχάο Σι (8,33 μ.), ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Σίμον Εχάμερ (8,30 μ.) και Μπόζινταε Σαραμπούκοφ (8,19 μ.).

DAI FURLANIIII 🤩



🇮🇹's Mattia Furlani becomes the youngest ever long jump world champion after flying to a personal best of 8.39m 🔥



🥈 Tajay Gayle 8.34

🥉 Shi Yuhao 8.33m pic.twitter.com/9Q17gnwe07 — World Athletics (@WorldAthletics) September 17, 2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου, παρότι έδωσε μάχη για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, δεν μπόρεσε να βρει μεγάλο άλμα λόγω τραυματισμού και κατετάγη 11ος.