Τεντόγλου: «Ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου - Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες»

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο μήκος, ολοκληρώνοντας τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο στην 11η θέση.

Όπως είπε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στις πρώτες του δηλώσεις, ταλαιπωρήθηκε από κράμπες και στις δύο γάμπες από την πρώτη του προσπάθεια.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Αισθανόμουν άριστα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος ότι έκανα ζέσταμα πιο δυνατά απ’ ότι συνήθως, αλλά είμαι στη φόρμα της ζωής μου και ένιωθα ότι θα είναι όλα οκ. Αλλά αυτά συμβαίνουν, άρχισα να παθαίνω κράμπες και στις δύο γάμπες μου, από την πρώτη προσπάθεια. Έκτοτε δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τεντόγλου.