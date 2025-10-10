Πρωταθλητής Ευρώπης ο μποξέρ του Παναθηναϊκού Γιάννης Πουμπουρίδης!

Ο μποξέρ του Παναθηναϊκού Γιάννης Πουμπουρίδης έγραψε ιστορία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα U19 ΣΤΑ 85 κιλά νικώντας τον αντίπαλο του με διακοπή στον δεύτερο γύρο στον τελικό!

Φυσικά πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το τμήμα πυγμαχίας του Τριφυλλιού, καθώς ο Γιάννης Πουμπουρίδης έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Συλλόγου.

Ο «πράσινος» πυγμάχος… ισοφάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του τμήματος καθώς έπειτα από τον Χρήστο Κακούρη που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Ελπίδων, έγινε ο επόμενος αθλητής του Παναθηναϊκού που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Πουμπουρίδης ήταν σαφώς ανώτερος από τον Πολωνό αντίπαλο του Μπογκντάν Μπαιτζερτ και πήρε το χρυσό μετάλλιο με διακοπή στον δεύτερο γύρο!