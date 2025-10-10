Πρωταθλητής Ευρώπης ο μποξέρ του Παναθηναϊκού Γιάννης Πουμπουρίδης!

Φυσικά πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για το τμήμα πυγμαχίας του Τριφυλλιού, καθώς ο Γιάννης Πουμπουρίδης έγραψε το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Συλλόγου.
Ο «πράσινος» πυγμάχος… ισοφάρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του τμήματος καθώς έπειτα από τον Χρήστο Κακούρη που είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Ελπίδων, έγινε ο επόμενος αθλητής του Παναθηναϊκού που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης.
Ο Πουμπουρίδης ήταν σαφώς ανώτερος από τον Πολωνό αντίπαλο του Μπογκντάν Μπαιτζερτ και πήρε το χρυσό μετάλλιο με διακοπή στον δεύτερο γύρο!