Η Κοζέντσα κατέκτησε το τρόπαιο του Conference Cup

Με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Φεντερίκα Μορόνε που σημείωσε πέντε τέρματα, η Κοζέντσα Παλανουότο επικράτησε με 14-13 της Σαντ Φελίου και κατέκτησε το 1ο Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών.

Η τελική φάση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία σήμερα Κυριακή 29/3 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε 4-1 από το ξεκίνημα και 13-11 στα 4:36 από τη λήξη. Μείωσε η ισοανική ομάδα στα 2:38 σε 13-12 και στα 1:46 σε 14-13 αλλά δεν κατάφερε κάτι περισσότερο.

Την απονομή του κυπέλλου έκανε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, Κυριάκος Γιαννόπουλος.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-4, 5-4, 4-2

Σαντ Φελίου (Μπεατρίς Εσπινόζα): Μπέλα, Ματαφόρα 1, Μουρ, Κάμπος Βάσκεζ, Πανιτσέλο, Ναβάρο, Μάρκος, Μορένο 2, Ντεσκάλτζι 1, Ντουένας 4, Ουνγκρία 4, Σαλτσέδο 1, Ντίαζ, Ρος.

Κοζέντσα (Γκαετάνο Οκιόνε): Νίγκρο, Τσιτίνο, Ινάμπα, Μιζίτι 1, Μαλούτσο, Μορόνε 5, Μίλερ 1, Ρόζιτς 4, Μέγιερ 3, Τζουφρίντα, Σανταπάολα.

Τα αποτελέσματα κατάταξης:

Θέσεις 7-8: Ουνιρέα Άλμπα Ιουλία- Γαλατασαράι 5-11

Θέσεις 5-6: ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ 18-12

Μικρός Τελικός: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- Τενερίφε Ετσέιντε 13-10

Μεγάλος Τελικός: Σαντ Φελίου- Κοζέντσα Παλανουότο 13-14