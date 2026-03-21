«Λύγισε» στη Βουδαπέστη ο Άλιμος και έμεινε εκτός συνέχεια

Ο Άλιμος ΝΑΣ BETSSON ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στο Champions League Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 12-11 από την Ούιπεστ στη Βουδαπέστη, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Η ελληνική ομάδα έμεινε χωρίς βαθμούς στον Α’ όμιλο, μετρώντας έξι ήττες, και κατέλαβε την τελευταία θέση, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Αντίθετα, η ουγγρική ομάδα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στα προημιτελικά, ακολουθώντας τον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τον Άλιμο να παίρνει προβάδισμα στα πρώτα λεπτά και να φτάνει ακόμη και στο +2 (5-3). Ωστόσο, η Ούιπεστ αντέδρασε και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά με 6-5.

Στο δεύτερο μισό, οι γηπεδούχες αύξησαν τη διαφορά τους (8-5, 10-6), όμως ο Άλιμος δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση μείωσε σε 10-9, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του. Στην τελευταία περίοδο πλησίασε ξανά στο γκολ (11-10), αλλά ένα ακόμη τέρμα της Ούιπεστ έκρινε ουσιαστικά το ματς.

Η Αφροδίτη Μπιτσάκου με εύστοχο πέναλτι έξι δευτερόλεπτα πριν τη λήξη διαμόρφωσε το τελικό 12-11, χωρίς όμως να υπάρχει χρόνος για κάτι περισσότερο. Πρώτη σκόρερ για τον Άλιμο ήταν η Μαρίτ Βαν ντερ Βέιντεν με πέντε γκολ.

Οκτάλεπτα: 2-3, 4-2, 4-4, 2-2

Η βαθμολογία στον Α΄ Όμιλο (σε 6 αγώνες):