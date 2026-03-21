Πρώτη νίκη στον Β1 Όμιλο για το Περιστέρι

Το πρώτο του τρίποντο στη Β’ Φάση της Waterpolo League πανηγύρισε ο ΓΣ Περιστερίου Mediterranean College, επικρατώντας με 12-7 του Παλαιού Φαλήρου στο Ρέστειο κολυμβητήριο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Κώστα Πασλή, που έχει και ένα ματς λιγότερο (σ.σ. με τον Παναθηναϊκό), έφθασε τους 21 βαθμούς στον Β1 Όμιλο και μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον σημερινό του αντίπαλο, που βρίσκεται στην έβδομη θέση με 22 β.

Μάλιστα, σε περίπτωση ισοβαθμίας, το συγκρότημα της δυτικής όχθης έχει το πλεονέκτημα, καθώς είχε ηττηθεί στο κολυμβητήριο της Χωράφας, με 13-12.

Ουσιαστικά, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, όταν με τρία γκολ σε κάθε οκτάλεπτο προηγήθηκαν με 6-0, ενώ η διαφορά «εκτοξεύθηκε» ακόμη και στα 7 γκολ, στην τελευταία περίοδο (11-4 και 12-5).

Οκτάλεπτα: 0-3, 0-3, 4-2, 3-4

ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 4, Ογκουζκάν, Παπαδημητρίου 1, Πρέκας 1, Πάβισιτς 1, Κοντονής, Χέλμης, Μαστρογιαννάκος, Καλής, Ζαχόπουλος, Βάσσος, Μπερδές, Ευθυμίου, Μάμμος.

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ MEDITERRANEAN COLLEGE (Κώστας Πασλής): Φλέγκας, Σπαντιδάκης, Σκαρπέλης, Αλευρόπουλος, Δήμου 1, Κουκουμάκης 2, Πρωτοψάλτης 2, Χωματάς, Μπετχαβάς 1, Κανδανολέων, Παπαθεοδοσίου 1, Γερακούδης 1, Σέννης, Τασιούλης, Μπραϊμης 4.