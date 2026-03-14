Με σούπερ Σολανάκη ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στις νίκες

Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στις νίκες, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Β΄ Φάσης της Waterpolo League.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μανόλης Σολανάκης, ο οποίος σημείωσε έξι τέρματα και βοήθησε σημαντικά την ομάδα του Τεό Λοράντου να φτάσει σε μία άνετη επικράτηση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η «ελαφρά ταξιαρχία» έφτασε τις τρεις νίκες στη Β' φάση του πρωταθλήματος και με συνολικά 45 βαθμούς βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση του Β1 Ομίλου. Από την άλλη πλευρά, το Παλαιό Φάληρο του Κώστα Βαμβακάρη παρέμεινε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι ήταν σχετικά ισορροπημένο στο ξεκίνημα, με το σκορ να βρίσκεται στο 5-4 μετά την πρώτη περίοδο. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Απόλλων Σμύρνης ανέβασε την απόδοσή του, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του και με ένα επιμέρους σερί ξέφυγε στο σκορ, φτάνοντας στο 11-4 στις αρχές της τρίτης περιόδου. Η άμυνα των γηπεδούχων λειτούργησε εξαιρετικά, κρατώντας ανέπαφη την εστία τους για περίπου εννέα λεπτά, ενώ η διαφορά μεγάλωσε ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 4-3, 6-1, 4-1, 6-3

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ