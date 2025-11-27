Δυνατό φιλικό τεστ της Εθνικής Ανδρών με τη Σερβία πριν το Ευρωπαϊκό

Η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών θα έχει την ευκαιρία να προετοιμαστεί μαζί με τη χρυσή Ολυμπιονίκη Σερβία ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25/1/2026).

Η κοινή προετοιμασία, που γίνεται εν όψει της συμμετοχής και των δύο ομάδων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1/2026), θα γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει κι ένα σπουδαίο επίσημο φιλικό παιχνίδι μεταξύ τους, στις 28/12 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ».

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή της Εθνικής Σερβίας (οικοδέσποινα του Ευρωπαϊκού) θα φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 29 του μήνα. Στο διάστημα αυτό οι δύο ομάδες θα κάνουν κοινές προπονήσεις και θα παίξουν ανεπίσημα διπλά στον Πειραιά.

Ο επίσημος φιλικός αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 28/12 στις 20:00, στο «Π. Καπαγέρωφ» και σίγουρα θα λειτουργήσει ως δυνατό τεστ στον δρόμο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στο περιθώριο του συγκεκριμένου event, η ΚΟΕ έχει αποφασίσει να απονείμει τιμητική βράβευση στα μέλη της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, το 1984.

Τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Σερβίας Βίτορ Γιέλενιτς.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.