Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη με την Α΄ Προκριματική Φάση - Όλο το πρόγραμμα

Η Α΄ Προκριματική Φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, με τη συμμετοχή των 16 ομάδων της Water Polo League, θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Η αρχή θα γίνει την Τρίτη (4/11) στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ΝΟ Λάρισας (14:00). Η δράση θα συνεχιστεί την Τετάρτη (5/11) με επτά αναμετρήσεις.

Οι οκτώ νικητές της πρώτης φάσης θα προχωρήσουν στα προημιτελικά, που είναι προγραμματισμένα για τις 4 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το Final-4 θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα αναδειχθεί ο φετινός Κυπελλούχος Ελλάδας.

Α΄ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Τρίτη 4/11

14:00 Κολ. Ποσειδώνιο: ΠΑΟΚ - ΝΟ Λάρισας (5). Διαιτητές: Γρηγόρης Σπανούδης, Νίκος Λοϊζίδης. Παρατηρητής: Νίκος Αργυρός. Αλυτάρχης: Ζώης Πολυζώης

Τετάρτη 5/11

11:00 Κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης (6). Διαιτητές: Κώστας Βασιλείου, Γρηγόρης Κραβαρίτης. Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης. Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος.

12:30 Κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΑΝΟ Γλυφάδας - ΝΟ Χίου (1). Διαιτητές: Γιώργος Κραβαρίτης, Ανδρέας Κατσώνης. Παρατηρητής: Μιχάλης Κουρέτας. Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος.

14:00 Κολ. Λαιμού, Βουλιαγμένη: ΝΟ Βουλιαγμένης - ΝΟ Πατρών (4). Διαιτητές: Στέφανος Βόσικας, Παναγιώτης Γιαννέλλης. Παρατηρητής: Χρήστος Τσαρουχάς. Αλυτάρχης: Νίκος Κανελλόπουλος.

19:00 Κολ. Πειραιά: Ολυμπιακός-ΟΦΘ (8). Διαιτητές: Μιχάλης Μάρκοβιτς, Γιάννης Τσότρας. Παρατηρητής: Μιχάλης Σκαλοχωρίτης. Αλυτάρχης: Κείμης Μαρσέλλος.

20:30 Κολ. Πειραιά: Εθνικός Πειραιά - Πανιώνιος (2). Διαιτητές: Χρήστος Κουρτίδης, Μανόλης Παϊρακταρίδης. Παρατηρητής: Μιχάλης Σκαλοχωρίτης. Αλυτάρχης: Κείμης Μαρσέλλος.

21:30 Κολ. Σεράφειο: Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3). Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Αιγέας Παντελής. Παρατηρητής: Ηλίας Δαμιανάκης. Αλυτάρχης: Φάλια Αντωνιάδου

21:30 Κολ. Περιστερίου: ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7). Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Γιώργος Πολυχρονόπουλος. Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης. Αλυτάρχης: Φίλιππος Κούκιος

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (4/2/2026)

Νικητής 1- Νικητής 2

Νικητής 3- Νικητής 4

Νικητής 5- Νικητής 6

Νικητής 7 - Νικητής 8

FINAL-4 (27-28/ 2/ 2026)