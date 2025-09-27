Καταιγιστικός Άλιμος, διέλυσε τη Λιλ και έκανε άλμα πρόκρισης

Ο Άλιμος ΝΑΣ επικράτησε εντυπωσιακά της Λιλ με 21-11 στο Βερολίνο, ολοκληρώνοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του στον Β’ προκριματικό όμιλο του LEN Champions League Γυναικών και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στη φάση των «16».

Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Σπαντάου στην πρεμιέρα και μπήκε στην πισίνα με αποφασιστικότητα. Από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό της, έπαιξε σκληρή άμυνα και εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία στην επίθεση, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε μονόλογο.

Ο Άλιμος προηγήθηκε 3-0, άνοιξε τη διαφορά στο 6-2 και λίγο αργότερα στο 12-6, δείχνοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν το παιχνίδι να τους ξεφύγει - όπως συνέβη στην πρεμιέρα με τη Σπαντάου. Το ημίχρονο έκλεισε στο 12-7 υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία συνέχισε να πιέζει και στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Κορυφαίες της αναμέτρησης ήταν η Φλεριέν Μπόσβελντ και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, με την πρώτη να βρίσκει συνεχώς δίχτυα και να «καθαρίζει» ουσιαστικά τη νίκη για τον Άλιμο.

Η ολοκλήρωση του ομίλου θα γίνει την Κυριακή (28/9, 13:00) με την αναμέτρηση Σπαντάου - Λιλ, το αποτέλεσμα της οποίας θα κρίνει την τελική κατάταξη.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η γερμανική ομάδα θα τερματίσει πρώτη και ο Άλιμος δεύτερος, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα τοποθετηθεί στον Α΄ όμιλο, μαζί με τον Ολυμπιακό, την Ουίπεστ και -εκτός απροόπτου- τη Ντουναουιβάρος από τον Γ΄ προκριματικό.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 6-3, 3-2, 6-2

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Bosveld 8, Μπιτσάκου 5, Μαργαρίτη 3, Χαλδαίου 2, Πάτρα 1, Παπαδοπούλου 1, Κανελλοπούλου 1.

ΛΙΛ (Ανέστης Πεσματζόγλου): Ναρντίνι 4, Άντριου 2, Βερνού 2, Λιζότ 1, Κίλιτς 1, Παλ 1.