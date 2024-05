Eurovision 2024: Γιούχα στο στάδιο για το Ισραήλ – Φυγάδευσαν την τραγουδίστρια

Η Golan τραγούδησε το αμφιλεγόμενο τραγούδι της που φέρει τον τίτλο “Hurricane”, για πρώτη φορά με την παρουσία κοινού, το οποίο θέλησε να στείλει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα κατά της βάναυσης πολιτικής και των φρικαλεοτήτων της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν στις κερκίδες αποδοκίμασαν έντονα την εμφάνιση, φωνάζοντας “Free Palestine”, με τα γιουχαΐσματα να είναι συνεχόμενα κατά τη διάρκεια του τρίλεπτου. Παράλληλα, υψώθηκαν σημαίες και σύμβολα υπέρ της Παλαιστίνης, τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν απαγορευτεί από την διοργανώτρια αρχή EBU.

Άλλωστε, η EBU κάνει τα πάντα ώστε να μην ακουστεί, μέσω αυτής της σκηνής, κανένα μήνυμα που σχετίζεται με την εν εξελίξει γενοκτονία στη Γάζα.

Οι εικόνες αυτές καταγράφηκαν από κινητά τηλέφωνα των παρευρισκόμενων και δεν “πέρασαν” στους δέκτες των διαπιστευμένων δημοσιογράφων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη του διαγωνισμού πριν τα live show.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αστυνομία εντός της Malmö Arena επενέβη και απομάκρυνε αρκετούς από τους ανθρώπους που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, παρά τις σφαγές αμάχων που διαπράττονται χωρίς σταματημό εδώ και επτά μήνες στη Γάζα.

Στο recap των τραγουδιών που προβλήθηκε αφότου ολοκληρώθηκαν οι 16 εμφανίσεις, δεν υπήρχε κανένα πλάνο της τραγουδίστριας του Ισραήλ στο green room, με την ίδια να φυγαδεύεται από τα μέλη της ασφάλειας του διαγωνισμού.

Τις τελευταίες ώρες εκατοντάδες βίντεο έχουν κατακλύσει τα social media από τη στιγμή που οι eurofans ξεσπούν σε αποδοκιμασίες την ώρα της εμφάνισης του Ισραήλ.

Πηγή: news247.gr

Audience shouting “FREE PALESTINES” at the Israel Eurovision performance #eurovision #eurovision2024 pic.twitter.com/kdpUoHynaO

💥 BREAKING!

Palestine flags & mass booing of Israel's #Eurovision entrant #EdenGolan during dress rehearsal in Malmo tonight #BoycottEurovision2024 🇵🇸 pic.twitter.com/qythHtkA1S