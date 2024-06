Κατέθεσε επίσημη πρόταση για τον Γιακουμάκη η Κρουζ Αζούλ - Προσφέρει 10 εκατ. δολάρια

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μεξικανοί προσφέρουν 10 εκατ. δολάρια συν ακόμη ένα ποσό που θα δοθεί με την μορφή μπόνους, πιέζοντας την Ατλάντα για την ολοκλήρωση τις μεταγραφής.

Ο ατζέντης του Γιακουμάκη, μάλιστα ταξίδεψε στην Αμερική, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, αφού ο Έλληνας στράικερ έχει έρθει σε συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ και πιέζει για να ολοκληρωθεί το deal.

🔵🇲🇽 Cruz Azul have sent formal bid for $10m package with add-ons included to Atlanta United for Giōrgos Giakoumakīs.



Player’s agent, in the USA to advance in talks as Giōrgos is keen on the move. pic.twitter.com/sacuT5GLLS