Πήρε... φωτιά το Μπέργκαμο στην παρέλαση της Αταλάντα για την κατάκτηση του Europa League

Μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της, η Αταλάντα διοργάνωσε παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο, για να καμαρώσουν οι οπαδοί της το τρόπαιο του Europa League.

Οι οπαδοί της Αταλάντα έβαλαν «φωτιά» στο Μπέργκαμο με τα καπνογόνα που άναψαν, στήνοντας για ακόμη μια ημέρα ένα τεράστιο πάρτι για την κατάκτηση του Europa League.

Δείτε παρακάτω video:

Absolutely amazing scenes in Bergamo for the Europa League winners Atalanta 💙🖤pic.twitter.com/Q2Wbtu2p0j