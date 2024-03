3 Body Problem: Σκίζει η νέα σειρά του Netflix από τους δημιουργούς του Game of Thrones!

Όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος -σε παγκόσμιο επίπεδο- αλλά και στην Ελλάδα, μπήκε στον κόσμο του 3 Body Problem (Το Πρόβλημα των 3 Σωμάτων), καθώς η σειρά κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να φτάσει την κορυφή του Netflix.

Η νέα σειρά της υπηρεσίας που ήρθε από τους δημιουργούς του Game of Thrones κάνει πάταγο τις τελευταίες ημέρες με τα social media να έχουν κατακλυστεί από σχόλια για το συγκεκριμένο project.

Το σόου έγινε διαθέσιμο στην υπηρεσία πριν από 3 ημέρες και αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο 1 σειρά σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλο το top 10 με τις δημοφιλέστερες σειρές στη χώρα μας να διαμορφωθεί αλλιώς. Πιο συγκεκριμένα, κάτω από το 3 Body Problem βρίσκεται το The Gentlemen, το οποίο παραμένει μέσα στις 5 δημοφιλέστερες σειρές για ακόμη μία εβδομάδα, ενώ την πεντάδα κλείνουν τα Homicide New York, Iron Reign και Bandidos.

Στην έκτη θέση συναντάμε το Physical 100, στην έβδομη το Hot Wheels Let’s Race, στην όγδοη το Monk, με το Avatar: The Last Airbender να παραμένει στα charts, αφού έχει την ένατη θέση. Το Queen of Tears κλείνει το top 10 του Netflix στην Ελλάδα.

Πηγή: unboxholics.com