Ο Αλ Χόρφορντ έγραψε ιστορία στα playoffs του NBA

Ο Χόρφορντ ήταν καταλυτικός στο επιβλητικό 113-98 των «Κελτών» απέναντι στους Καβς, έχοντας 22 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας πλέον ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του NBA, που καταγράφει αυτή την επίδοση.

O 37χρονος σέντερ ξεπέρασε τον Λεμπρόν Τζέιμς, όντας πλέον ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που καταγράφει σε playoffs του NBA, 20+ πόντους, 10+ ριμπάουντ, 5+ τρίποντα και 5+ ασίστ!

Al Horford becomes the oldest player in NBA history to record a 20+ PT, 10+ REB, 5+ 3PT, 5+ AST playoff game, passing LeBron James.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/yEyGWqGn1e