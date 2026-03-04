«Βόμβα» Κουτσούμπα στη Βουλή: «Πύραυλοι που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα»

Σε μια αποκάλυψη με βαριά πολιτική και εθνική φόρτιση προχώρησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, λίγο μετά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλώντας σε δημοσιογράφους στους διαδρόμους του κοινοβουλίου.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες που – όπως είπε – φτάνουν στον Περισσό, δύο από τους τέσσερις πυραύλους που αναχαιτίστηκαν πάνω από τον εναέριο χώρο της Κύπρου φέρονται να είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις που, όπως είπε, διατυπώνει εδώ και καιρό το ΚΚΕ σχετικά με την εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρύτερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η χώρα μας μετατρέπεται σε στόχο», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Περισσού ότι η παρουσία και η αξιοποίηση στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Πηγή: ieidiseis.gr

