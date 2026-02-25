Το κρίσιμο 30% των δημοσκοπήσεων και η ΝΔ που δεν είδε καμία ευθύνη υπουργών στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία δεν είδε καμία ευθύνη των δικών της υπουργών στην υπόθεση, ενώ τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και το «δίδυμο» ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά ζήτησαν να σχηματιστεί προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.
Την Πέμπτη θα συνεδριάσει τελευταία φορά η Εξεταστική και περιμένω σφοδρές αντιπαραθέσεις και -γιατί όχι- σόου από ορισμένους συμμετέχοντες βουλευτές.
Στα τέλη της εβδομάδας θα ξέρουμε πότε θα συνεδριάσει η Ολομέλεια για τα πορίσματα, ώστε να μπει και μια ακόμα «ταφόπλακα» από τη ΝΔ στις ευθύνες των υπουργών της.
