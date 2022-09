Σταματήστε ό,τι κάνετε: Ντελαπάρισε νταλίκα και γέμισε η λεωφόρος δονητές (vids)

Στην Οκλαχόμα, βέβαια, ίσως να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα το επόμενο διάστημα με τις παραγγελίες, καθώς συνέβη ο εφιάλτης κάθε φορτηγατζή. Νταλίκα που μετέφερε ερωτικά βοηθήματα ντελαπάρισε σε κεντρική λεωφόρο με αποτέλεσμα αυτή να γεμίσει δονητές, λιπαντικά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το βρόμικο (σε αυτή την περίπτωση) μυαλό σας...

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs