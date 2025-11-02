MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Είναι καλύτερα να σβήνουμε και να ανάβουμε τη θέρμανση ή να τη διατηρούμε σε σταθερή θερμοκρασία;

0
Η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται σταδιακά ολοένα και πιο αισθητή όσο πλησιάζουμε στην «καρδιά» του χειμώνα και σύντομα η ανάγκη για θέρμανση θα επιστρέψει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Είναι καλύτερα να σβήνουμε και να ανάβουμε τη θέρμανση ή να τη διατηρούμε σε σταθερή θερμοκρασία;