Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Κάλεσε την ΕΥΔΑΠ για σπασμένο αγωγό και... τον έβαλαν να πληρώσει 15 ευρώ (vid)

Με τηλεφωνική χρέωση 15 ευρώ επιβαρύνθηκε πολίτης που κάλεσε την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ενημερώσει για σχετική βλάβη που διαπίστωσε στη λεωφόρο Μαρκοπούλου.

«Περίπου πριν από 10 με 15 μέρες, διαπίστωσα πως ανέβλυζε νερό από το οδόστρωμα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου εξ’ αιτίας μιας βλάβης σε αγωγό. Έτσι, ως ευσυνείδητος πολίτης, πήρα τηλέφωνο στην ΕΥΔΑΠ. Περίμενα οκτώ λεπτά στη γραμμή και εν τέλει ο άνθρωπος που μίλησα με διαβεβαίωσε ότι θα στείλει κάποιον να διορθώσει τη βλάβη. Μετά από πέντε μέρες πέρασα ξανά από το σημείο και έτσι ξαναπήρα τηλέφωνο», ανέφερε ο άντρας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OpenTV.

Ωστόσο, παρά τις αγαθές του προθέσεις, ο άνδρας εξεπλάγη όταν διαπίστωσε πως, για τις δύο αυτές κλήσεις στην ΕΥΔΑΠ, ο τηλεφωνικός του λογαριασμός είχε χρεωθεί 15 ευρώ.

«Είναι αποτρεπτικό, καθώς και αντικίνητρο, το να σε χρεώνουν 15 ευρώ για δύο τηλεφωνήματα» τόνισε ο ίδιος.

«Προ ολίγων ημερών διαπίστωσα πως επικρατεί παρόμοια κατάσταση με αγωγό της ΕΥΔΑΠ στη λεωφόρο Λαυρίου. Τολμάω να πάρω;», πρόσθεσε.

