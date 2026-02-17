Έγγραφο – «καταπέλτης» κατά του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο

«Λουκέτο» βάζει, τουλάχιστον προσωρινά, η περιφέρεια Θεσσαλίας στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρικάλων-Λάρισας.

Σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της βιομηχανίας «Vitafree» και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου).

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».

Την Κυριακή, με μία λιτή ανακοίνωση στο κάτω μέρος της επίσημης ιστοσελίδας η εταιρία «VitaFree», η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», ενημέρωσε ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.

Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο του κ. Τζιωρτζιώτη που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, το οποίο λειτουργεί με άλλο όνομα και παράγει «υγιεινά σνακ και μπισκότα» με την επωνυμία «vitafree». Συνολικά ο κ. Τζιωρτζιώτης διαθέτει τρία εργοστάσια. Το μεγαλύτερο είναι της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Το δεύτερο είναι της «vitafree» που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την παραγωγή υγιεινών σνακ και μπισκότων. Το τρίτο είναι στο Μακρυχώρι Λάρισας και διαφημίζεται ως «το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα».

«Από 16 Φεβρουαρίου 2026 το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Η εταιρία «Vitafree», όπως και η εταιρία Βιολάντα, είχε λάβει μεγάλη επιχορήγηση με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis, τον Ιούλιο του 2021 το σχετικό έγγραφο ανέφερε ότι «οριστικοποιήθηκε το συνολικό κόστος της επένδυσης στο ύψος του 1.240.000 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 372.000 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 496.200 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυσης ύψους 1.240.000 ευρώ».

