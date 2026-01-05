Μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να πυροδοτείται από μια πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αναλυτές να υποστηρίζουν ότι τα σχόλιά του ενδέχεται να αποτελέσουν «ευκαιρία» για την Τουρκία και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα της απέναντι στην Αθήνα, προκαλώντας νέες εντάσεις στο διπλωματικό πεδίο.
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Η Τουρκία δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία: Η επικίνδυνη δήλωση Μητσοτάκη, βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν
Η Τουρκία δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία: Η επικίνδυνη δήλωση Μητσοτάκη, βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν