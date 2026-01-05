Η Τουρκία δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία: Η επικίνδυνη δήλωση Μητσοτάκη, βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν

Όταν η Ελλάδα «πουλάει» Διεθνές Δίκαιο σε κάθε ελληνοτουρκική κρίση, μια κουβέντα τύπου «δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για νομιμότητα» γίνεται δώρο στην Άγκυρα

Μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να πυροδοτείται από μια πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με αναλυτές να υποστηρίζουν ότι τα σχόλιά του ενδέχεται να αποτελέσουν «ευκαιρία» για την Τουρκία και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα της απέναντι στην Αθήνα, προκαλώντας νέες εντάσεις στο διπλωματικό πεδίο. Διαβάστε εδώ τι συζητείται και γιατί προκαλεί αντιδράσεις…