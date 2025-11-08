Βία Ανηλίκων: Σοκάρουν τα στοιχεία νεανικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα - Οι «κόκκινες» περιοχές στην Αττική

Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα φαινόμενο, το οποίο έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας ανησυχητικές προεκτάσεις, καθώς, πέρα από την έντονη παρουσία της στις σχολικές μονάδες, δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την ευρύτερη κοινωνία.

Οι ολοένα και αυξανόμενες υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας που έρχονται στο φως το τελευταίο διάστημα σοκάρουν αφενός με τη συχνότητά τους και αφετέρου με την επιθετικότητα που εκδηλώνεται.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί και ο μέσος όρος της ηλικίας των παιδιών που έχουν παραβατική συμπεριφορά, κάτι που προκαλεί ανησυχία, αποδίδοντας το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό στον νέο τρόπο ζωής, την κακή χρήση του διαδικτύου και την ενδοοικογενειακή βία την οποία βιώνουν τα παιδιά.

Οι ανήλικοι παραβάτες έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Τα στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή του OPEN «Κοινωνία Άνω Κάτω» είναι σοκαριστικά. Το 2021 συνολικά 6.361 ανήλικοι παραβάτες απασχόλησαν τις Αρχές. Το 2022 ο αριθμός ανέβηκε στους 7.506 ανηλίκους παραβάτες και το 2023 εκτοξεύτηκε στους 11.822. Το 2024 καταγράφτηκαν συνολικά 14.596 παραβάτες ενώ το πρώτο 9μηνο του 2025 συνολικά 9.038 ανήλικοι απασχόλησαν τις Αρχές.

Σε έξαρση τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας από ανήλικους δράστες

Όσον αφορά τα αδικήματα για τα οποία έχουν απασχολήσει οι ανήλικοι σύμφωνα με τα στοιχεία παρατηρείται σημαντική αύξηση στα εγκλήματα κατά ξένης ιδιοκτησίας, όπως κλοπές και ληστείες. Συγκεκριμένα το 2023 συνολικά 1.123 ανήλικοι εμπλέκονται σε εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Το 2024 3.016 ανήλικοι απασχόλησαν την αστυνομία και το πρώτο 9μηνο του 2025 συνολικά 2.062.

Προβληματισμό προκαλούν και τα στοιχεία όσον αφορά στη συμμέτοχή ανηλίκων σε εγκληματικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2023 συνολικά 47 ανήλικοι συμμετείχαν σε εγκληματικές οργανώσεις, το 2024 ήταν 142 και το πρώτο 9μηνο του 2025 ήταν 82 ανήλικοι.

Μάστιγα οι συμμορίες ανηλίκων στην Αττική

Πονοκέφαλο για τις αστυνομικές και τις δικαστικές Αρχές αποτελούν και οι συμμορίες ανηλίκων που δρουν στην Αττική. Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου είναι ότι κάθε χρόνο τα δικαστήρια απασχολούν κατά μέσο όρο περισσότερες από 1.000 υποθέσεις με κατηγορούμενους ανήλικα παιδιά. Οι ομάδες ανηλίκων σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εμπλέκονται συνήθως σε κλοπές, ληστείες, ξυλοδαρμούς αλλά και διακίνηση ναρκωτικών. Την τελευταία πενταετία, στην Αττική έχουν κάνει την εμφάνισή τους τουλάχιστον 30 ομάδες.

Οι κόκκινες περιοχές δράσης εγκληματικών ομάδων

Σύμφωνα με τις Αρχές οι δώδεκα περιοχές της Αττικής όπου χτυπάει «κόκκινο» η δράση εγκληματικών ομάδων με ανηλίκους είναι οι εξής:

Καλλιθέα

Ακρόπολη

Αγ. Παντελεήμονας

Ομόνοια

Παλαιό Φάληρο

Ελευσίνα

Μαρούσι

Αχαρνές

Μοσχάτο

Καμίνια

Πατήσια

Λεωφόρος Αχαρνών

Πηγή: ethnos.gr