Γλυφάδα: Επικίνδυνος αλλά ελεύθερος - Τα «καμπανάκια» που αγνοήθηκαν για τον 46χρονο που σκότωσε τον πατέρα του

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 46χρονο που το πρωί της Κυριακής σκότωσε τον πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας.

Ο 46χρονος πατροκτόνος είχε καταδικαστεί και για τη δολοφονία της μητέρας του, ενώ η αποφυλάκισή του, αν και αρχικά είχε οριστεί για το 2030, πραγματοποιήθηκε πολύ νωρίτερα, το 2018, έμεινε στη φυλακή δηλαδή μόλις 4 χρόνια, κάνοντας χρήση του Νόμου Παρασκευόπουλου, που επέτρεπε την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο ίδιος είχε ήδη δείξει επικίνδυνες τάσεις, θέτει ερωτήματα για το πώς διαχειρίστηκαν την υπόθεσή του οι αρμόδιοι φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 80χρονος, που έπεσε θύμα φρικτής δολοφονίας, είχε δώσει μάχη για να αποφυλακιστεί το παιδί του, το οποίο τελικά τον κατακρεούργησε, υπό τους ήχους εκκλησιαστικής μουσικής για να μην ακούγονται οι κραυγές του.

Είχε δηλώσει τότε ότι θα τον επιτηρεί εκείνος και ότι θα μένει στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Έτσι, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ο μητροκτόνος πήρε το αποφυλακιστήριο στα χέρια του.

Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι, παρά την κρισιμότητα της υπόθεσης και τα επανειλημμένα προβλήματα με την ψυχική του υγεία, δεν υπήρξε καμία επιπλέον παρακολούθηση του δράστη από ειδικούς, μετά την αποφυλάκιση του.

Αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει με μαχαίρια λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τη μητέρα του

Σύμφωνα με το Star, το 2014, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας του, τον δράστη είχαν σταματήσει αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκαν μαχαίρια και σουγιάς, αλλά παρ' όλα αυτά, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να σημάνει συναγερμός για την επικινδυνότητά του. Λίγες ώρες αργότερα, σκότωσε την ίδια του τη μητέρα με φρικτό τρόπο.

Όταν τον έπιασαν, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα ακατάληπτο κείμενο, το οποίο μεταξύ άλλων έγραφε: «Η άρση της δικαιοσύνης επιβάλλει την τιμωρία και νομιμοποιεί την εκδίκηση».

