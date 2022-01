Έπος: Το αμάξι της βυθιζόταν σε ποτάμι κι εκείνη τράβούσε selfie (vid)

Η νεαρή γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, κινείτο με ταχύτητα πάνω στον ποταμό Ριντό στο προάστιο Μάνοτικ της Οττάβα στον Καναδά, που είχε μετατραπεί σε παγοδρόμιο την περασμένη Κυριακή. Λίγο αργότερα το όχημα σταμάτησε κι άρχισε να βυθίζεται, όταν περίοικοι είδαν έκπληκτοι τη γυναίκα να στέκεται πάνω στο κίτρινο σεντάν, ενώ αυτό χανόταν κάτω από τους θρυμματισμένους πάγους του ποταμού Ριντό και σαν να μη συμβαίνει τίποτε, να βγάζει το κινητό της και να τραβά selfie.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο άτομα διακρίνονται να πλησιάζουν με το καγιάκ. Η γυναίκα ανεβαίνει και την απομακρύνουν μ’ ένα σκοινί δεμένο στο σκάφος. «Όλα καλά, φαντάζομαι, θα περπατήσω τώρα», είπε μόλις πάτησε το πόδι της στο έδαφος.

Η νεαρή ήταν η μοναδική επιβάτιδα του αυτοκινήτου. Αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο γύρω στις 16:30 τοπική ώρα και της απήγγειλαν κατηγορίες για επικίνδυνη χρήση οχήματος, αν και η οδήγηση σε παγωμένα νερά δεν απαγορεύεται στον Καναδά. Το αυτοκίνητο παραμένει βυθισμένο κι η αστυνομία προειδοποίησε ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για περίεργα άτομα που θα θελήσουν να πλησιάσουν στον λεπτό πάγο για να το δουν.

Πηγή: iefimerida.gr

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX