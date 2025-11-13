Τζόγος ή επενδύσεις; Πού ξοδεύουν περισσότερα οι άνθρωποι;

Μια πρόσφατη έρευνα του Kellogg School of Management στο Northwestern University δείχνει ότι σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών όπου επιτρέπεται ο διαδικτυακός στοιχηματισμός, οι κάτοικοι δαπανούν κατά μέσο όρο 1.100 δολάρια κάθε χρόνο για αθλητικά στοιχήματα και μειώνουν τις επενδύσεις τους κατά περίπου 14%.

Το εύρημα αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη μετατόπιση στη σχέση των ανθρώπων με το χρήμα και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον οικονομικό κίνδυνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο στοιχηματισμός προσελκύει με την αίσθηση της άμεσης ανταμοιβής και την ψευδαίσθηση ελέγχου που δίνει η γνώση ενός αθλήματος, ενώ οι επενδύσεις απαιτούν υπομονή, συνέπεια και πειθαρχία που δεν συμβαδίζουν με τη νοοτροπία της γρήγορης ικανοποίησης. Η οικονομική κουλτούρα της στιγμιαίας απόλαυσης φαίνεται να αντικαθιστά σταδιακά τη λογική της μακροπρόθεσμης σταθερότητας.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αύξηση του διαδικτυακού στοιχηματισμού μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του πλούτου των νοικοκυριών, καθώς οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις, όπως αναφέρουν, υποχωρούν προς όφελος μιας δραστηριότητας που βασίζεται καθαρά στην τύχη και όχι στη στρατηγική.

Πηγή: unboxholics.com