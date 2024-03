Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα του ατυχήματος υπήρχε κανονική ροή οχημάτων στη γέφυρα και πιθανολογείται ότι κάποια κατέληξαν στο νερό.

Στο σημείο βρίσκονται ομάδες διάσωσης και έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν πράγματι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Πηγή: pride.gr

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn