Έγκυος serial killer: Σύζυγος αστυνομικού δολοφόνησε 13 ανθρώπους με κυάνιο (vid)

Οι Αρχές απήγγειλαν σήμερα (28.04.2023) κατηγορίες στην 35χρονη Sararat Rangsiwuthaporn, η οποία είναι και σύζυγος… υψηλόβαθμου αστυνομικού.

Η Sararat Rangsiwuthaporn την περασμένη Τρίτη (25.04.2023) στην Μπανγκόκ για 13 δολοφονίες, που πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια. Το κίνητρό της νεαρής serial killer, που είναι και τεσσάρων μηνών έγκυος, πιστεύεται ότι ήταν τα χρήματα, σύμφωνα με τις Αρχές της Ταϊλάνδης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 35χρονη είχε διαγνωστεί με ψυχιατρικά προβλήματα. Χθες, Πέμπτη (27.04.2023), η ύποπτη εθεάθη να οδηγείται υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα της Μπανγκόκ.

«Της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση», σύμφωνα με τον υπαρχηγό της εθνικής αστυνομίας Σουρακάτε Χάκπαρν. Να σημειωθεί ότι οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρωποκτονιών για τις οποίες θεωρείται ύποπτη, ενώ σημειώνει ότι η κατηγορούμενη αρνείται τις κατηγορίες εναντίον της.

Δηλητηρίαζε τα θύματά της με κυάνιο

Οι αρχές βρήκαν στο σπίτι της ουσία που πιστεύουν ότι είναι κυάνιο και υποπτεύονται ότι σκότωνε τα θύματά της βάζοντας δηλητήριο σε αυτό που έτρωγαν ή έπιναν.

«Η νεκροτομή έδειξε την παρουσία κυανίου στα πτώματα», διευκρίνισε επίσης ο υπαρχηγός της εθνικής αστυνομίας Σουρακάτε Χάκπαρν, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους. «Αυτό δείχνει ότι τα θύματα έλαβαν το δηλητήριο από το στόμα», συνέχισε.

Πώς αποκαλύφθηκε

Η αστυνομία υποψιαζόταν αρχικά ότι η τριαντάχρονη δολοφόνησε φίλη της στην επαρχία Ρατσαμπούρι, δυτικά της Μπανγκόκ, πριν από δύο εβδομάδες. Ωστόσο μετά την ανάκρισή της, οι αρχές συσχέτισαν την υπόθεση αυτή με άλλες περιπτώσεις δηλητηρίασης με κυάνιο στις επαρχίες Καντσαναμπούρι, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και Νάχον Πάθομ, κοντά στην Μπανγκόκ.

#แอม ("Am") #ไซยาไนด์ ("Cyanide") is trending in Thailand as Sararat “Am” Rangsiwuthaporn, a 35-year-old woman from Ratchaburi, was arrested in connection with the death of a friend she was seen visiting a pier with.



This wasn't the only victim. Am is allegedly a serial killer. https://t.co/8DWRGZGqHL