Αυτό κι αν δεν πήγε καθόλου καλά - Της έκανε πρόταση γάμου σε αγώνα μπέιζμπολ, του έριξε χαστούκι (vid)

Το σχετικό βίντεο έγινε viral μέσα σε 48 ώρες και σε αυτό φαίνεται ένας φίλαθλος να γονατίζει μπροστά στην κοπέλα του την ώρα που εκείνη κατεβαίνει τις σκάλες στο γήπεδο.

Ο άντρας πιάνει τη μπερδεμένη κοπέλα, τη φιλά, της λέει πως την αγαπά και γονατίζει, με εκείνη να μην πιστεύει αυτό που συμβαίνει.

Η κίνησή του αμέσως τράβηξε την προσοχή του κόσμου στο Rogers Centre, που άρχισε να βγάζει κινητά για να καταγράψει το περιστατικό. Και οι επίσημες κάμερες του γηπέδου άρχισαν να καταγράφουν τις στιγμές, δείχνοντάς τες στις μεγάλες οθόνες.

Ο άντρας έβγαλε στη συνέχεια ένα μαύρο κουτί από την τσέπη του παντελονιού του, για να αποκαλύψει τελικά ένα δαχτυλίδι… γλειφιτζούρι.

Βλέποντας το κόκκινο γλειφιτζούρι, η νεαρή γυναίκα αντιδρά χαστουκίζοντας τον σύντροφό της, με τους θεατές να παρακολουθούν σοκαρισμένοι. «Τι στο διάολο πάει στραβά με εσένα», του λέει και του πετάει το ποτό της.

Κι ενώ οι πληροφορίες σχετικά με το αν η πρόταση ήταν αληθινή ή μια φάρσα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να επισημάνουν κάτι που πρόσεξαν στο βίντεο. Πιστεύεται ότι ο άντρας σκόπευε να κάνει πρόταση γάμου με ένα πραγματικό δαχτυλίδι μετά το αρχικό αστείο με το γλειφιτζούρι, καθώς φαίνεται να είχε ένα άλλο μικρότερο κουτί στην τσέπη του.

Η πρόταση δίχασε τους χρήστες, που δεν μπορούσαν να αποφασίσουν με ποιον ακριβώς να συνταχθούν σε αυτή την ιστορία.

«Ο τύπος έκανε μια μα@@@. Αν δεν μπορεί να είναι σοβαρός με κάτι τόσο σημαντικό, φαντάσου τι κλόουν είναι στην καθημερινότητά του», σχολίασε κάποιος, άποψη με την οποία συμφώνησαν κι άλλοι.

Άλλοι τον υποστήριξαν: «Είσαι τρελός αν πιστεύεις ότι ο τύπος φταίει. Καταλαβαίνω ότι δεν της άρεσε αλλά δεν υπήρχε λόγος να τον χαστουκίσει στο πρόσωπο. Ειδικά μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους».

Κάποιοι πάλι επέμειναν ότι πρόκειται για κάτι σκηνοθετημένο. «Αυτοί είναι συνήθως ηθοποιοί που οι ομάδες φέρνουν για να γίνουν viral”. «Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να βγουν στην τηλεόραση», έγραψε κάποιος άλλος.

Πηγή: newsbeast.gr

